Около шести тысяч выпускников сдадут ЕГЭ-2026 в дополнительный период

Около 6 тыс. человек зарегистрировались для участия в дополнительном периоде ЕГЭ-2026, который пройдет с 4 по 25 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.

Около 2 тыс. участников намерены сдавать русский язык, более 5 тыс. — математику базового уровня. В дополнительный период смогут пройти аттестацию выпускники, не завершившие ее в основные сроки и оставшиеся без аттестата.

Для проведения экзаменов подготовлены 295 пунктов в 82 регионах России, а также площадки в образовательных организациях за рубежом. К работе привлекут около 6,4 тыс. организаторов и других специалистов. За соблюдением порядка будут следить более 400 общественных наблюдателей.

Основной период ЕГЭ-2026 проходил с 1 июня по 9 июля.

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