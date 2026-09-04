Четыре встроенных инструмента Windows помогут освободить место на диске

Пользователям Windows не обязательно устанавливать сторонние программы для удаления временных файлов и другого системного «мусора». Необходимые для этого инструменты уже встроены в операционную систему, пишет издание How-To Geek.

Одним из основных средств остается «Очистка диска». Утилита, доступная через меню «Пуск», анализирует накопитель и позволяет удалить временные данные и загруженные из интернета файлы.

Еще один инструмент — Storage Sense. Его можно найти в разделе «Система» — «Хранилище». Функция автоматически избавляется от временных файлов, а также может регулярно очищать корзину и удалять устаревшие данные.

В разделе «Хранилище» также доступен список временных файлов, распределенных по категориям. Это позволяет оценить, какие данные занимают лишнее место, и удалить ненужные элементы.

По оценке автора материала, встроенные средства Windows предназначены для очистки накопившихся системных данных и при правильном использовании не требуют удаления личных файлов.

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