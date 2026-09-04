ФНС усилит контроль за семейными компаниями

ФНС планирует усилить контроль за связанными компаниями, которые могут иметь признаки дробления бизнеса. Особое внимание предполагается уделять фирмам родственников и предприятиям с общими владельцами или руководителями. Это следует из августовского проекта приказа службы, с которым ознакомились « Известия ».

Соответствующий критерий может появиться в сервисе налоговой для оценки бизнеса. Отметку смогут получать группы компаний, которыми управляют супруги, родители и дети, братья или сестры. При этом одного родства недостаточно: хотя бы одна организация должна пользоваться льготами для МСП в течение последних трех лет. Нововведение может заработать с октября 2026 года.

Такая отметка сама по себе не означает нарушения и не повлечет автоматического штрафа или снижения оценки компании. Однако она способна привлечь дополнительное внимание налоговой, банков и партнеров. Сервис также планируют применять при государственных и корпоративных закупках.

Эксперты отмечают, что критерий может затронуть и добросовестный семейный бизнес. Для подтверждения самостоятельности компаниям потребуется иметь собственных сотрудников, ресурсы, договоры, расходы и обоснованную деловую цель.

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