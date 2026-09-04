Почти половина россиян назвала удаленку идеальным форматом работы

Полностью удаленный формат работы считают оптимальным 44% опрошенных россиян, еще 41% предпочитают гибридный график. Такие результаты показал совместный опрос «Финансов Mail» и Роскачества, в котором участвовали 1,5 тыс. человек. Результаты исследования есть у « Газеты.Ru ».

Только 10% респондентов хотели бы постоянно работать в офисе, а для 3% формат занятости не имеет значения. При этом фактическая ситуация отличается от предпочтений: удаленно трудятся 27%, в офисе — 26%, а гибридный режим используют 18% опрошенных.

Главными преимуществами гибкого формата россияне считают возможность лучше совмещать работу и личную жизнь, экономить время и деньги на дороге и самостоятельно организовывать рабочий процесс. 45% участников исследования считают себя наиболее продуктивными при работе из дома.

Карьерные перспективы также связывают с форматом занятости. Около трети уверены, что удаленка не мешает продвижению при наличии хороших результатов, примерно столько же считают офис более выгодным для карьерного роста. Еще 15% отдают преимущество гибридной работе.

В Роскачестве отметили, что работодателям приходится учитывать растущий спрос сотрудников на гибкость, комфорт и возможность сохранять эффективность.

Ранее сообщалось, что школьный чат может довести до суда.