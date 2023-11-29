Дума хочет разрешить наружную рекламу российского вина

В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении размещать рекламу вина российского производства на внешних рекламных конструкциях.

Авторы законодательной инициативы уверены, что развивать отечественное виноградарство и виноделие невозможно без продвижения вина на российском рынке. Также предлагаемая мера должна помочь распространению энотуризма в России.

При этом в рекламе не будут допускаться изображения бутылок и упоминания конкретных торговых марок. Разрешена информация лишь о винодельческих хозяйствах, видах их деятельности и винограде.