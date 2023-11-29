Дума хочет разрешить наружную рекламу российского вина
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В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении размещать рекламу вина российского производства на внешних рекламных конструкциях.
Авторы законодательной инициативы уверены, что развивать отечественное виноградарство и виноделие невозможно без продвижения вина на российском рынке. Также предлагаемая мера должна помочь распространению энотуризма в России.
При этом в рекламе не будут допускаться изображения бутылок и упоминания конкретных торговых марок. Разрешена информация лишь о винодельческих хозяйствах, видах их деятельности и винограде.
«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.