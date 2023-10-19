Два ангара для сельхозпродукции планируют построить в Балашихе

Новые ангары для хранения сельскохозяйственной продукции возведут на территории городского округа Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало индивидуальному предпринимателю соответствующее разрешение на строительство объектов в селе Новый Милет.

Ожидается, что площадь каждого здания составит почти полторы тысячи квадратных метров. В одноэтажных помещениях разместят отсеки хранения овощей, а также места загрузки и выгрузки транспорта. Инвестиции составят шестьдесят миллионов рублей, будет создано двадцать четыре новых рабочих места.

Сегодня утром стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со своей командой приехал в Китай.