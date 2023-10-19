Андрей Воробьев вместе со своей командой приехал в Китай

«Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тыс. единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своем бизнесе. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.