Андрей Воробьев вместе со своей командой приехал в Китай
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал, что он вместе с командой приехал в Китай, где запланировано много деловых встреч с будущими и текущими партнерами.
«В Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке „Есипово“ под Солнечногорском», — отметил Воробьев.
Отмечается, что Huajing является одним из самых больших предприятий в Азии, ежегодно выпускает четыреста тысяч осей, сорок тысяч подвесок и порядка одного миллиона тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран.
«Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тыс. единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своем бизнесе. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.