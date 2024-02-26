Два аукциона на недвижимость Подмосковья выставлены на торги

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО "ИНТЕРВАЛ-ПРО": https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.02.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 07.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 12.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем.уч., общ.пл. 500 +/- 16 кв.м., к/н: 50:28:0090107:358; Жил. дом, общ.пл. 186 кв.м., к/н: 50:28:0090107:1061. Адрес: МО, г.о. Домодедово, дер. Образцово, ул. Дубовая, д. 39. П.76-М от 15.02.24. Собств.: Азизян А.А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 399 200,00р.

2.Кв-ра, общ.пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:30:0050306:1011, адрес: МО, Егорьевский р-н, с. Починки, ул. Молодежная, д. 29, кв. 12. П.73-М от 15.02.24. Собств.: Исаев Р.А., Исаева Н.Н. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 810 000,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 57,3 кв.м., к/н: 50:55:0000000:71408, адрес: МО, г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, д. 18, кв. 54. П.70-М от 15.02.24. Собств.: Бабак В.О. Взыск.: АО Банк «БЖФ». Цена: 4 896 000,00р.

4.Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:55:0030803:549, адрес: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 17. П.71-М от 15.02.24. Собств.: Бабкин Д.Д. Взыск.: КПК «Горизонт». Цена: 3 800 000,00р.

5.Кв-ра, общ.пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:55:0000000:70168, адрес: МО, г. Подольск, ул. Генерала Варенникова, д. 4, кв. 242. П.74-М от 15.02.24. Собств.: Дубинин Р.В. Взыск.: ГК АСВ – КУ АО КБ "Северный Кредит". Цена: 3 414 000,00р.

6.Кв-ра, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:23:0030155:1676, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Островецкое, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 11, кв. 232. П.75-М от 15.02.24. Собств.: Федоренко В.А. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 767 200,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:26:0210107:1055, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, ул. Фабричная, д. 1, кв. 65. П.88-М от 19.02.24. Собств.: Боев И.А. Взыск.: АО «АЛЬФА-БАНК». Цена: 3 088 356,00р.

2.Кв-ра, общ.пл. 24,9 кв.м., к/н: 50:29:0000000:47075, адрес: МО, Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 8, кв. 98. П.93-М от 19.02.24. Собств.: Николаева Т.Н. Взыск.: Паршин И.С. Цена: 1 275 000,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 29,9 кв.м., к/н: 50:31:0040506:662, адрес: МО, г. Чехов, ул. Молодежная, д. 10, кв. 56. П.83-М от 19.02.24. Собств.: Демьянова Е.Э. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 2 622 760,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.