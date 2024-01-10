Два десятка транспортных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году

Более двадцати транспортных объектов планируется открыть в Подмосковье в наступившем году, сообщили в областном Минтрансе. Их общая протяженность превысит пятьдесят километров.

Так, в планах — завершение строительства шести путепроводов и шести надземных пешеходных переходов. Кроме того, будут открыты девять новых дорог.

К примеру, будет открыто движение на Мытищинской хорде. Протяженность объекта составит шестнадцать километров. Он свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе и обеспечит дополнительный выезд на скоростные трассы из Мытищ.

Также в рамках развития второго, третьего и четвертого диаметров планируется ввести путепроводы в Быково, Апрелевке, Аникеевке и Опалихе.

Помимо этого, в 2024 году в Подмосковье начнут строить десять новых транспортных объектов.