Два предприятия из Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Звезда качества России»

Два подмосковных предприятия стали лауреатами всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2024 года.

Так, ООО «Жанетт» из Мытищ победило в номинации «Производители обуви», а ООО «Пехорский текстиль» из Люберец — в номинации «Производители пряжи».

В решении конкурсной комиссии было отмечено, что эти предприятия были признаны лауреатами за выпуск продукции высшего качества для широкого круга потребителей на протяжении многих лет и высокопрофессиональную организацию производства.

Конкурс организует Объединение потребителей России. Его цель — повысить престиж, привлекательность и доступность отечественной продукции для потребителей, а также поддержать производственные достижения отечественных предпринимателей.

За все 11 лет проведения конкурса его победителями были признаны 89 предприятий из 38 регионов России, в том числе семь компаний из Подмосковья.