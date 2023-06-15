Два проекта из Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

Два социальных проекта из Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Об этом рассказали в областном Мининвесте.

Так, по итогам конкурса в разных номинациях победили проект в области ухода за пожилыми людьми «Сеть гериатрических центров «Сабриново» и проект VideoOculograph от компании «Нилкорп».

Всего на конкурс поступило две с половиной тысячи заявок. В шорт-лист включили более пятисот проектов из 79 регионов страны. Из них были определены 36 победителей.

«Подмосковье не первый год является лидером по числу социальных предпринимателей. Сегодня на территории работает более восьмисот компаний в секторе МСП в этом статусе», - рассказала зампред правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что экономика области стабильна.