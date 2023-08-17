Два с половиной Эвереста. В Подмосковье посчитали высоту многоэтажек, построенных за три года
Фото: [Unsplash.com]
В Подмосковье посчитали высоту всех многоэтажных домов, которые были построены за последние три года. Как сообщили в Главгосстройнадзоре региона, этот показатель составил почти 20,8 тысячи метров.
«(...) это 63 Эйфелевы башни или 2,3 Эвереста или 88,5 знаменитых Сталинских высоток», - отметили в надзорном ведомстве.
В сообщении также отмечается, что с начала текущего года в области под надзором ведомства начали возводить восемьдесят девять многоквартирных жилых домов.