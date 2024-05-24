Два с половиной миллиарда рублей предусмотрели на подпрограмму по развитию МСП в Подмосковье в 2024 году

Свыше двух с половиной миллиардов рублей предусмотрели на реализацию подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства в Подмосковье в 2024 году. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

В парламенте региона отметили, что на реализацию государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» в текущем году предусмотрели около сорока миллиардов рублей.

Общее число субъектов МСП в Подмосковье сейчас составляет 456 тысяч. Триста десять тысяч являются индивидуальными предпринимателями. С начала года число объектов увеличилось на семнадцать тысяч.