Стало известно о скандале в поликлинике с участием финалиста «Фабрики звезд» Михаила Гребенщикова

50-летний финалист проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков оказался в центре конфликта в одной из поликлиник, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, поводом для визита к врачу стали боли в руке. Артист предполагал, что повредил ее во время ремонта на даче. Однако обследование показало иной диагноз.

Отмечается, что врач обнаружила у Гребенщикова остеоартроз суставов пальцев, возникший из-за многолетней игры на гитаре. Медики порекомендовали сократить нагрузку на инструмент и принимать витамины, чтобы замедлить истончение костей.

Как пишет Mash, такие рекомендации вызвали у Михаила бурную реакцию: он накричал на врача и потребовал направить его на компьютерную томографию.

Инцидент мог получить дальнейшее развитие, но на следующий день в ситуацию вмешалась заведующая поликлиникой. Она связалась с артистом, принесла извинения и записала его на необходимое обследование.

Сам Гребенщиков позже прокомментировал случившееся. Он заявил, что относится к ситуации с пониманием и считает конфликт исчерпанным. По словам музыканта, недопонимание возникло из-за усталости обеих сторон в конце рабочего дня. Артист не стал раздувать скандал и признал, что подобные ситуации случаются.

Ранее актер Борис Щербаков признался, что лишился части пальца.