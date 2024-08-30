Два склада для автомобильных запчастей планируют построить в Ленинском округе

Персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области помог застройщику получить все необходимые согласования и разрешение на строительство двух складов в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что менее чем за год застройщик планирует возвести два двухэтажных здания площадью по полторы тысячи квадратных метров каждый в поселке Горки Ленинские. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает компания «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Ожидается, что объекты будут использоваться как склады для хранения автозапчастей для отечественных и зарубежных автомобилей. В реализацию данного проекта предприниматель вложит более двухсот миллионов рублей. После ввода складов в эксплуатацию здесь будет создано двадцать рабочих мест.

Накануне губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре, посвященном актуальным вопросам внешнего государственного (муниципального) контроля.