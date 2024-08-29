Губернатор Подмосковья принял участие в семинаре по вопросам внешнего государственного контроля

В Доме правительства Московской области прошел семинар-совещание, посвященный актуальным вопросам внешнего государственного (муниципального) контроля, на тему «Аудит закупок: теория, практика, результаты». Мероприятие открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, в нем также приняли участие представители российской Счетной палаты, Контрольно-счетной палаты Подмосковья (КСП) и других регионов.

«Контрольно-счетная палата Московской области помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов. Она также способствует формированию сбалансированной бюджетной политики, участвует в законотворчестве, вносит свою лепту в успехи и перемены», — сказал Воробьев.

В Подмосковье реализуется большой объем государственных и муниципальных закупок. Федеральную поддержку направляют на масштабные проекты и госпрограммы, в том числе, строительство школ, детских садов, больниц и так далее. Важную роль в этом вопросе играет беспристрастный публичный финансовый контроль, который осуществляет Контрольно-счетная палата региона. Она также принимает участие в законодательных инициативах Московской областной Думы, осуществляет экспертизу проектов законов, проводит аудит в сфере закупок и не только.

Губернатор отметил, что многие государственные процессы проходят цифровизацию. Так, например, на портале исполнения контрактов можно увидеть работу всех заказчиков и поставщиков региона. Помимо этого, ведется работа в Единой автоматизированной системе управления закупками, что делает процесс торгов прозрачным и доступным.

Андрей Воробьев также поздравил Контрольно-счетную палату региона с 30-летием и вручил областные награды руководителям, аудиторам и представителям инспекторского состава контрольно-счетных органов. Председатель областной Контрольно-счетной палаты Виктор Королихин был удостоен Ордена Преподобного Сергия Радонежского.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.