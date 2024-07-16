Двадцать пять закупок опубликовали в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Информация размещается в Единой информационной системе и на сайте Единой автоматизированной системы управления закупками.

Опубликованные закупки связаны с проведением капремонта различных объектов и благоустройства территорий.

К примеру, в области ищут подрядчиков для проведения капремонта в котельных Подольска и Балашихи, в школе №17 Серпухова, на дорожных участках в Подольске, Шатуре и Королеве.

Также планируется реконструировать центральные тепловые пункты в Реутове и Ленинском округе, построить котельные в Луховицах и Электростали.

Кроме того, в Клину планируют благоустроить исторический центр города.