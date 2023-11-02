Двадцать проектов импортозамещения в легкой промышленности реализуется в Подмосковье

В Подмосковье в настоящее время ведется реализация двадцати проектов импортозамещения в сфере легкой промышленности. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В реализацию этих проектов будет инвестировано в общей сложности свыше восьми миллиардов рублей. С запуском предприятий в муниципалитетах области будет создано около 2,7 тысячи рабочих мест.

В числе таких проектов — производство спецодежды в Электростали от компании «Лекпроф». На предприятии будут выпускать униформу, одежду для медучреждений, рабочую форму.

Еще один проект реализуется в Сергиевом Посаде. Это производство санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды от компании «Тишьюпром».