Двадцать три предприятия построят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске

Двадцать три предприятия возведут на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 41 миллиард рублей. Большинство резидентов намерены достроить производства и запустить их к концу 2026 года.

Запуск всех запланированных производств позволит создать в муниципалитете как минимум шесть тысяч рабочих мест.

Скоро на территории «Есипово» начнутся работы по созданию фармацевтического кластера «Авексима». В запуск инвестируют шесть с половиной миллиардов рублей. В округе будет создано более полутора тысяч рабочих мест.