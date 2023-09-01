Двадцать тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель ввели в оборот в Подмосковье

Свыше двадцати тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения уже ввели в оборот в регионе. Таким образом, план выполнен уже на пятьдесят семь процентов, рассказали в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что в общей сложности на текущий год запланирован ввод в оборот тридцати пяти тысяч гектаров земель.

За текущую неделю в муниципалитетах ввели в оборот более полутора тысяч гектаров, добавили в министерстве.

В регионе формируется дополнительный список земельных участков под изъятие. В него включили уже свыше 1,8 тысячи объектов.