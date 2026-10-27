Город спрячут под землей: что задумали власти Запорожья
Запорожье может уйти под землю из-за убытков бизнеса
Власти Запорожья рассматривают радикальный сценарий: перенести городскую инфраструктуру под землю. Об этом сообщает «Страна.ua».
Причина — тяжелое положение бизнеса. Из-за боевых действий предприниматели несут серьезные убытки, и город ищет способ сохранить экономику.
Харченко подтвердила: вариант с подземным размещением объектов обсуждается всерьез.
Ранее премьер Украины Корецкий предупредил бизнес о потерях, напугав критическим сценарием.