Корейский капкан: россиянка застряла в Сеуле без паспорта и денег

Поездка в Южную Корею обернулась для российской туристки настоящим логистическим кошмаром: девушка уже третьи сутки не может покинуть Сеул из-за пропажи сумочки, в которой лежали деньги и заграничный паспорт. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Shot Проверку».

Попытки найти пропажу через местную полицию и метрополитен успехом не увенчались. Хотя россиянке оперативно оформили свидетельство на возвращение на родину, обрести свободу оказалось непросто. Прямых рейсов между государствами нет, а транзитные маршруты через Китай и Казахстан для нее оказались закрыты. По словам пострадавшей, китайский авиаперевозчик продержал ее в сеульском терминале целые сутки, после чего категорически отказался пускать на борт без физического паспорта.

Сейчас девушка рассматривает вариант перелета через Узбекистан, однако до ближайшего рейса ей придется провести в подвешенном состоянии еще три дня. От идеи добраться до Владивостока на пароме с последующим перелетом в Москву пришлось отказаться из-за слишком высокой стоимости билетов.