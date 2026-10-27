Эксперт Лебедева назвала напиток, который замедляет старение

Чайный гриб, или комбуча, может замедлять процессы старения. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, утверждения о том, что комбуча продлевает жизнь — преувеличение. Но напиток действительно полезен. Он содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника и помогают иммунной системе. Кроме того, комбуча богата полифенолами, защищающими клетки от повреждений свободными радикалами, и органическими кислотами.

При этом считать чайный гриб значимым источником витаминов не стоит. Он может лишь дополнять рацион. Лебедева советует употреблять напиток умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением.

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