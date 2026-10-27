Утечка из чата стоила карьеры: «Мисс Вселенная» получила штраф и отстранение

Победительниц конкурса «Мисс Вселенная Вьетнам» наказали из-за мата в чате

Культура и спорт

Фото: [istockphoto.com/Elina_L]

Победительницу национального конкурса «Мисс Вселенная Вьетнам — 2026» и ее первую вице-мисс наказали из-за утечки переписки из закрытого чата. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на VietNamNet.

Финал прошел 2 октября в Хайфоне: корону получила Нгуен Куинь Ань, а первой вице-мисс стала 23-летняя Чинь Ми Ань. Уже 12 октября в сети разлетелись скриншоты закрытого группового чата с пренебрежительными высказываниями о людях, связанных с конкурсом, — в частности, о победительнице 2024 года Нгуен Као Ки Зуен и вице-мисс Чинь Тхи Хонг Данг.

В тот же день оргкомитет получил обращения и начал проверку. Больше всего досталось Куинь Ань, которой приписывают брань в адрес других участниц. 15 октября она и Ми Ань лично извинились перед Хонг Данг, а 25 октября, почти через две недели после скандала, оргкомитет объявил о наказании: Куинь Ань отстранена от выступлений на шесть месяцев, Ми Ань — на три. Обе также должны выплатить штраф, однако титулов их не лишили.

«Мисс Вселенная» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Интернешнл», «Мисс мира» и «Мисс Земля», а участниц отбирают на национальных этапах вроде «Мисс Вселенная Вьетнам». Вот только теперь вместо подиума победительнице предстоит полгода тренировать выдержку — и, судя по всему, аккуратнее выбирать собеседников в чатах.

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