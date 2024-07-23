Двадцать восемь закупок опубликовали в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Большинство из них связаны с проведением капремонта на различных объектах.

Так, к примеру, в Лосино-Петровском планируется капитально отремонтировать сети водоснабжения, в Одинцово — автомобильную дорогу. Помимо этого, в планах — капремонт и установка нового оборудования в школах Клина, Можайска, Одинцово, Орехово-Зуево, Щелково, Подольска, Серпухова.

Кроме того, представлены закупки, связанные со строительством и реконструкцией котельных. Например, работы планируют провести в Балашихе, Щелково, Шаховской, Реутове, Истре.