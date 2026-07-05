Ювелир объяснил, почему в 2026 году лучше отказаться от золотых обручальных колец

Ювелир Александр Стемповски посоветовал выбирать в 2026 году платиновые обручальные кольца. По его словам, они отличаются высокой прочностью, долговечностью и сейчас стоят дешевле золотых, пишет Газета.ру.

Ювелир посоветовал обратить внимание на платину

Ювелир Александр Стемповски рекомендовал будущим молодоженам присмотреться к платиновым обручальным кольцам. По его словам, в настоящее время платина стоит дешевле золота, а украшения из этого металла отличаются большей прочностью и сроком службы.

Специалист отметил, что еще 10–15 лет назад изделия из платины встречались значительно реже из-за сложной и дорогостоящей обработки. Сейчас технологии стали доступнее, поэтому ассортимент таких украшений существенно расширился.

Для обручального кольца лучше отказаться от камней

Эксперт также рекомендовал выбирать классические модели без драгоценных камней. Он пояснил, что обручальное кольцо предназначено для постоянного ношения, поэтому декоративные вставки могут быстрее изнашиваться, цепляться за одежду и волосы, а также повышают риск повреждения самого украшения.

По мнению ювелира, кольца с камнями больше подходят в качестве помолвочных, которые надевают не каждый день.

Толщину украшения стоит подбирать индивидуально

Стемповски подчеркнул, что универсальной толщины обручального кольца не существует. Этот параметр зависит от формы и размера пальца, поэтому выбирать украшение следует с учетом индивидуальных особенностей, чтобы оно было удобным при ежедневном ношении.