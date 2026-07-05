Тысячи россиян в двух регионах остались без электричества из-за разгула стихии

В МЧС сообщили, что непогода оставила без электроснабжения тысячи жителей в Ивановской области и Чувашии.

В Главном управлении МЧС по Ивановской области уточнили, что из-за прохождения грозового фронта в зоне отключения оказались 6843 человека, в том числе 1254 ребенка. Света лишились жители Иванова, Ивановского, Верхнеландеховского и Пестяковского районов. По предварительным данным, автоматика сработала из-за перехлеста проводов. Энергетики планируют завершить восстановительные работы к 02:00 6 июля по московскому времени.

В Чувашии также зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. По данным регионального МинЧС, без света остались более 3,5 тысячи абонентов, свыше 2,2 тысячи частных домовладений и 21 социально значимый объект. Инцидент затронул населенные пункты в девяти муниципальных округах. На местах работают аварийные бригады.

В МЧС по Чувашии предупредили о желтом уровне опасности из-за ливней, гроз и сильного ветра, который будет действовать 5 июля и в ночь на 6 июля.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде под Хабаровском.