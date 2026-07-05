Невролог перечислила продукты, которые разрушают память и внимание

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в беседе с « Лентой.ру » назвала продукты и пищевые компоненты, которые сильнее всего ухудшают память и когнитивные функции. По словам врача, на здоровье мозга влияет не какой-то отдельный продукт, а общий рацион.

Чудинская пояснила, что наибольший вред наносят сладкие напитки, кондитерские изделия, выпечка из белой муки, фастфуд, колбасы и другие переработанные мясные продукты, а также алкоголь в больших количествах. В такой пище, отметила она, много сахара, соли, насыщенных и трансжиров, но крайне мало клетчатки, витаминов и омега-3-жирных кислот. В результате мозг получает меньше строительного материала и хуже защищен от воспалений и сосудистых нарушений.

Особое внимание невролог уделила сахару и быстрым углеводам. Их вред, по ее словам, заключается не в том, что они сами по себе «отключают» память, а в том, что их избыток провоцирует скачки глюкозы и инсулина, повышает риск хронического воспаления, лишнего веса и метаболических сбоев. Со временем это ухудшает состояние сосудов, а значит, и питание мозга. Следствием, как подчеркнула Чудинская, становятся снижение концентрации внимания, замедление мышления и ухудшение способности запоминать новую информацию.

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