Ученые выяснили, какой признак может предупреждать о деменции задолго до потери памяти

Исследователи выяснили, что симптомы депрессии у пожилых людей могут быть одним из наиболее надежных ранних признаков развития деменции. При этом бессонница сама по себе оказалась менее значимым фактором риска. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия оказалась более важным сигналом, чем бессонница

Ученые из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что депрессия в пожилом возрасте может служить одним из наиболее надежных ранних предвестников деменции. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Journal of Affective Disorders.

Специалисты на протяжении 12 лет наблюдали за 6226 жителями США старше 65 лет, у которых на момент начала исследования не было признаков деменции. В ходе работы регулярно оценивались симптомы депрессии и нарушения сна.

Исследование выявило группы с повышенным риском

Участников разделили на 4 группы: без симптомов, только с депрессией, только с бессонницей, а также с сочетанием обоих состояний.

Выяснилось, что у людей, страдавших одновременно депрессией и бессонницей, риск развития деменции был на 37% выше, чем у участников без этих симптомов, и на 25% выше, чем у тех, кто испытывал только проблемы со сном.

При этом наиболее неожиданным результатом стало то, что пожилые люди только с симптомами депрессии имели практически такой же риск развития деменции, как и участники, сочетавшие депрессию с бессонницей. Среди людей старше 75 лет депрессия в отдельных случаях даже сильнее ассоциировалась с последующим развитием заболевания.

Ученые призвали не делать поспешных выводов

Авторы исследования подчеркнули, что полученные результаты не доказывают, что депрессия непосредственно вызывает деменцию. По мнению специалистов, она может быть одним из самых ранних проявлений болезни, когда патологические изменения в головном мозге уже начались, но еще не сопровождаются выраженным снижением когнитивных функций.