Скандал на ЧМ-2026: Бельгия оспорит решение ФИФА, позволившее звезде США сыграть с ними

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила о намерении изучить юридические возможности после решения ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира. В заявлении RBFA подчеркнула, что «потрясена» решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока. Эту информацию передает Дзен. Канал « Спорт РИА Новости ».

По мнению бельгийской стороны, вердикт ФИФА противоречит регламенту турнира, который предписывает автоматическую дисквалификацию на следующий матч за прямую красную карточку. Это правило, как отметили в RBFA, было неоднократно подтверждено циркулярами и на координационных совещаниях. «В целях защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры… RBFA изучает все возможные варианты действий», — говорится в официальном заявлении.

Ситуация создала прецедент: Балоган может стать первым игроком с 1970 года, кто выйдет на поле в следующем матче после удаления. Бельгийские болельщики и эксперты выразили возмущение решением, назвав его «скандалом». Матч Бельгии и США пройдет 6 июля.

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