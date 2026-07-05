Скандал на ЧМ-2026: Бельгия оспорит решение ФИФА, позволившее звезде США сыграть с ними
Спорт РИА Новости: бельгийская ассоциация в ярости от вердикта ФИФА
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила о намерении изучить юридические возможности после решения ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана на матч 1/8 финала чемпионата мира. В заявлении RBFA подчеркнула, что «потрясена» решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока. Эту информацию передает Дзен. Канал «Спорт РИА Новости».
По мнению бельгийской стороны, вердикт ФИФА противоречит регламенту турнира, который предписывает автоматическую дисквалификацию на следующий матч за прямую красную карточку. Это правило, как отметили в RBFA, было неоднократно подтверждено циркулярами и на координационных совещаниях. «В целях защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры… RBFA изучает все возможные варианты действий», — говорится в официальном заявлении.
Ситуация создала прецедент: Балоган может стать первым игроком с 1970 года, кто выйдет на поле в следующем матче после удаления. Бельгийские болельщики и эксперты выразили возмущение решением, назвав его «скандалом». Матч Бельгии и США пройдет 6 июля.
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