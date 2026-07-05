В Госдуме раскрыли, когда семьи получат увеличенный материнский капитал

Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Размер выплат увеличат с учетом фактической инфляции по итогам 2026 года. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, повышение выплат традиционно проводится после определения фактического уровня инфляции за предыдущий год. Именно поэтому индексация осуществляется не с января, а с февраля.

Размер выплат станет известен после подсчета инфляции

Депутат пояснил, что в январе подводятся окончательные итоги по инфляции за прошедший год, после чего пересчитываются социальные выплаты, подлежащие ежегодной индексации.

В настоящее время размер материнского капитала при рождении первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей. При появлении второго ребенка семья получает доплату в размере около 234 тыс. рублей, если выплата за первенца уже была оформлена. Если право на маткапитал ранее не использовалось, при рождении второго ребенка выплачивается около 963 тыс. рублей.

Точные суммы объявят в начале 2027 года

Нилов отметил, что пока невозможно назвать точный размер будущей индексации. Осенью правительство представит проект федерального бюджета, подготовленный с учетом прогнозируемой инфляции, однако окончательные суммы выплат будут определены только после публикации данных о фактическом уровне инфляции за 2026 год.