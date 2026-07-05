Ученые выяснили, когда человек становится максимально готов к сложным решениям

Психологи из Австралии и Польши опубликовали в журнале Intelligence исследование, согласно которому комплексная психологическая зрелость человека достигает максимума в 55–60 лет. Авторы работы — Жиль Жиньяк из Университета Западной Австралии и Марцин Заенковски из Варшавского университета — объединили девять категорий психологических характеристик в единый Индекс когнитивно-личностного функционирования.

В индекс вошли когнитивные способности, черты «Большой пятерки», эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, устойчивость к когнитивным искажениям, когнитивная гибкость, эмпатия и потребность в познании. Оказалось, что каждая способность развивается по-своему. Флюидный интеллект пикует около 20 лет и затем снижается, кристаллизованный интеллект растет до 60 лет, эмоциональный интеллект достигает пика в 40 лет, а финансовая грамотность и моральное мышление — в 60–70 лет.

Когда авторы сложили все девять показателей в единый индекс, пик пришелся на 55–60 лет. При этом в 85 лет суммарный балл соответствует результату в 18 лет — но из совершенно других компонентов: у подростка высок флюидный интеллект, у пожилого — мудрость и эмоциональная регуляция.

Практический вывод исследователей: оптимальный возраст для принятия сложных ответственных решений — от 40 до 65 лет. В этом диапазоне человек сочетает умственную гибкость с накопленным опытом. Ученые подчеркнули, что результаты не означают «увядания» молодости, а скорее указывают на разные виды интеллекта.

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