Новая атака на Белгород беспилотники повредили автомобили и жилой дом

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, однако повреждения получили автомобили и жилой дом, пишет Газета.ру.

Белгород и Белгородский округ атаковали беспилотники

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.

Повреждены автомобили и жилой дом

В Белгороде FPV-дрон сдетонировал после удара о дорожное полотно. В результате были повреждены кузова и стекла 4 легковых автомобилей.

В поселке Майский после детонации беспилотника повреждения получили фасад многоквартирного дома и автомобиль. Еще одно транспортное средство пострадало в районе поселка Комсомольский.

Минобороны сообщило о перехвате беспилотников

Ранее в Минобороны России сообщили, что за последние 12 часов средства противовоздушной обороны уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 10 регионов страны.