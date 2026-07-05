В США сделали громкое заявление о возможном приходе коммунистов к власти после выборов

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы на выборах противостоят коммунистам, марксистам и социалистам. По его мнению, политическая ситуация в стране представляет серьезную угрозу. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News, передает Газета.ру.

Джонсон заявил о новой угрозе для политической системы США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что американская политическая система столкнулась с беспрецедентным вызовом. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что на предстоящих выборах республиканцы противостоят не просто политическим оппонентам, а сторонникам коммунистических и марксистских взглядов.

По словам политика, нынешняя избирательная кампания, по его оценке, представляет собой противостояние здравого смысла и коммунизма.

Политик призвал обратить внимание на ситуацию

Джонсон также заявил, что среди противников республиканцев находятся коммунисты, марксисты и социалисты. По его мнению, представители Демократической партии понимают серьезность происходящего, однако, как он считает, не способны изменить ситуацию.

Спикер Палаты представителей добавил, что подобной угрозы американская избирательная система ранее не испытывала, сравнив сложившуюся ситуацию с образом «варваров у ворот».