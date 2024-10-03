Двадцатый Форум-выставку «Госзаказ» проведут весной в Санкт-Петербурге

Юбилейный Форум-выставка «Госзаказ» в двадцатый раз пройдет в апреле следующего года — на этот раз в Санкт-Петербурге. Первый зампред Правительства России Денис Мантуров подписал поручение о формировании повестки и подготовке выставки, которая будет организована в рамках мероприятия.

Мантуров также поручил организовать на форуме специальные секции по вопросам закупок и обеспечить участие предприятий из регионов РФ на выставке с презентацией производимой продукции.

В ходе форума планируется впервые провести специальную сессию по вопросам подтверждения производства отечественной промышленной продукции на различных этапах закупок.