Двадцатый Форум-выставку «Госзаказ» проведут весной в Санкт-Петербурге
Фото: [предоставлено организаторами]
Юбилейный Форум-выставка «Госзаказ» в двадцатый раз пройдет в апреле следующего года — на этот раз в Санкт-Петербурге. Первый зампред Правительства России Денис Мантуров подписал поручение о формировании повестки и подготовке выставки, которая будет организована в рамках мероприятия.
Мантуров также поручил организовать на форуме специальные секции по вопросам закупок и обеспечить участие предприятий из регионов РФ на выставке с презентацией производимой продукции.
В ходе форума планируется впервые провести специальную сессию по вопросам подтверждения производства отечественной промышленной продукции на различных этапах закупок.