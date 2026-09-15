«Пентагон приоткрыл тайну». Сотрудникам ведомства разрешили раскрывать секретные сведения об НЛО

Сотрудникам Пентагона разрешили раскрывать секретную информацию об НЛО представителям президентской рабочей группы по аномальным явлениям PURSUE. Об этом сообщается в релизе американского военного ведомства.

Правовое исключение распространяется на действующих и бывших военнослужащих, сотрудников и подрядчиков Пентагона. Передавать сведения можно только участникам рабочей группы. В таком случае гражданские или административные санкции применяться не будут.

правовое исключение вводится в соответствии с поручением президента США Дональда Трампа об обеспечении прозрачности в вопросах неопознанных объектов.

Ранее сообщалось о том, что космический корабль инопланетян заметили на старом фото Луны от NASA.