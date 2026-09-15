Локальные дожди и умеренное тепло: синоптик дала прогноз погоды для столичного региона

Погода в столичном регионе на текущей неделе обещает быть переменчивой, но без экстремальных сюрпризов: синоптики не ждут ни внезапных потеплений, ни заморозков. Возможны лишь локальные кратковременные дожди — преимущественно во вторник и ближе к выходным. Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в прошедшее воскресенье «бабьему лету» пришлось взять паузу: солнца было мало, а температура опустилась ниже климатической нормы. Однако с началом недели погода стала налаживаться и двигаться в сторону более комфортных значений. Определяющую роль в формировании погоды будет играть антициклон.

В понедельник москвичей и жителей области ждал солнечный день без осадков: столбик термометра поднимался до +17…+19 градусов, дул умеренный теплый ветер. Во вторник ночью существенных осадков не предвидится, а температура окажется даже выше предыдущей ночи: в Москве +10…+12 градусов, по области +8…+13. Днем облачность усилится — антициклон начнет понемногу сдавать позиции под натиском южного циклона. Это может привести к небольшим кратковременным дождям в отдельных районах области, хотя на общем температурном фоне это почти не скажется: днем ожидается +17…+19 в Москве и +15…+20 по области.

Среда пройдет под знаком восстановления влияния антициклона: осадки практически сойдут на нет. Ночь в среду, вероятно, станет самой прохладной на неделе: из‑за малооблачной погоды в Москве температура опустится до +7…+9 градусов, а по области — до +5…+10. Днем воздух прогреется до +16…+18 в столице и до +15…+20 в Подмосковье. Ветер сменит направление на северное.

Самым теплым днем недели должен стать четверг. Ночью температура составит +10…+12 в Москве и +8…+13 по области, а днем в городе ожидается около +20 градусов. Ветер вновь повернет на юг, и начнется слабая адвекция теплого воздуха — то есть его постепенное перемещение в регион.

К пятнице картина начнет меняться: на смену антициклону придут атмосферные фронты атлантического циклона. В столичном регионе снизится атмосферное давление, небо затянет облаками с прояснениями, а дожди могут идти в течение всех суток, хотя и носят локальный и кратковременный характер. Температура в ночь на пятницу — +8…+13 градусов, днем — +17…+20.

Выходные тоже не будут идеально сухими. В субботу ночью осадков не ожидается, а днем местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью температура останется высокой — +8…+13 градусов, а днем поднимется до +16…+21, что примерно на три‑четыре градуса выше климатической нормы. В воскресенье погода будет примерно такой же.

Как отметила синоптик, до конца сентября резких скачков температуры не предвидится. Заморозков ждать не стоит: тепло будет уходить из Москвы и Подмосковья постепенно, сохраняя умеренный температурный режим.

Ранее сообщалось, что бабье лето задержится: прогноз погоды в Москве и Подмосковье до 19 сентября.