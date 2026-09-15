iPhone не поддержит 5G в РФ: эксперт раскрыл подробности о новой связи

С 11 сентября в России стартовала коммерческая эксплуатация сетей 5G. Для развертывания технологии операторам выделили частотный диапазон 4,63–4,99 ГГц, а также разрешили использовать под 5G уже задействованные частоты LTE (4G). На первом этапе доступ к высокоскоростной связи появился в 16 городах — среди них Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород. При этом покрытие не везде одинаково и зависит от конкретного оператора. Минцифры рассчитывает до конца декабря расширить зону действия 5G еще на 50 городов.

Скорость передачи данных в сетях пятого поколения варьируется от 300 до 900 Мбит/с — это существенно выше показателей LTE, где средние значения держатся на уровне 24–36 Мбит/с. Однако, по мнению генерального директора информационно‑аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, для рядового пользователя такой прирост скорости едва ли станет значимым. Эксперт пояснил Общественной Службе Новостей, что современные онлайн‑сервисы — от видеохостингов до онлайн‑кинотеатров — стабильно работают и на скоростях LTE, а значит, потенциал 5G в бытовых сценариях остается невостребованным.

Кроме того, воспользоваться преимуществами новой технологии смогут далеко не все абоненты: совместимость с 5G есть лишь у ограниченного числа смартфонов. По словам Кускова, люди не готовы тратить 30–50 тысяч рублей на новый аппарат только ради поддержки 5G. Еще один нюанс — выделенный в России диапазон частот в других странах практически не используется, из‑за чего ассортимент подходящих устройств остается небольшим.

Эксперт отдельно отметил, что подключиться к российским сетям 5G могут только некоторые модели смартфонов на базе Android; ни один iPhone в РФ не будет работать в этом стандарте — производитель Apple программно блокирует такую возможность.

По оценке Кускова, основная ценность 5G заключается не в бытовом использовании, а в индустриальных и инфраструктурных сценариях. Сети пятого поколения найдут применение в бизнес‑сегменте, на промышленных предприятиях, а также в проектах «умного города» — например, для управления светофорами и мониторинга транспортного потока. При этом специалист подчеркивает, что Россия начала внедрение 5G с заметным отставанием: в большинстве других стран развертывание сетей стартовало еще в 2019 году.

Ранее он рассказал, от чего зависит качество мобильного интернет-соединения.