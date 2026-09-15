«Это же круто!»: Волочкова рассказала о превращении фраз в мемы

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему в разных интервью нередко звучит один и тот же набор фраз, многие из которых в интернете давно превратились в мемы. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что вовсе не стремится специально отслеживать свою речь или подбирать каждый раз новые формулировки.

По словам экс‑примы Большого театра, корень ситуации в том, что журналисты регулярно задают ей одни и те же вопросы — и на эти повторяющиеся запросы у нее естественным образом выработались устойчивые ответы. Поэтому Волочкова искренне не понимает, почему публика удивляется, когда она снова произносит знакомые фразы. В качестве примера она упомянула ставшую «коронной» реплику про то, что половина страны бухает, а она — с бокалом просекко и свежей клубникой. При этом артистка не видит в этих словах ничего предосудительного и даже считает популярность фразы своеобразным признанием: по ее мнению, если фраза стала мемом, это здорово, ведь молодежь таким образом «учится ее мудрости». Более того, Волочкова полагает, что и журналистам не помешало бы перенять эту мудрость.

Звезда подчеркнула, что не стыдится ни одной из своих броских фраз, даже если они активно тиражируются в сети. Для нее это не повод для смущения, а скорее показатель того, что сказанное находит отклик — пусть и в формате интернет‑фольклора.

Ранее она отказалась восстанавливать отношения с Керимовым.