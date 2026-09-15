«Крысы бегут с корабля»: историк рассказал о сепаратизме в Великобритании

Лидеры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии провели историческую встречу, по итогам которой подписали меморандум о своем праве вести политику, независимую от Лондона, с возможностью последующего выхода из состава Великобритании. Сразу три региона выступили с единым фронтом, что само по себе беспрецедентно для современного британского политического ландшафта.

Историк и журналист Владимир Скачко в комментарии Общественной Службе Новостей дал развернутую оценку происходящему. По его мнению, подобные инициативы в политической практике чаще всего служат инструментом торга с центральным правительством: если конечная цель не настоящий сепаратизм, то за декларациями о независимости обычно стоит стремление расширить автономные права и оставить у себя больше полномочий в рамках единого государства. Скорее всего, именно об этом и идет речь.

Эксперт добавил, что в то же время сам факт объединения трех регионов в единый фронт красноречиво говорит о том, что в Королевстве Британском далеко не все благополучно. Скачко образно сравнил ситуацию с кораблем: капитан знает все, но крысы знают больше — и они начинают бегать. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии отдают себе отчет в том, что при нынешнем курсе лондонского руководства дело может закончиться системным крахом. О практическом характере намерений говорит, в частности, пункт меморандума, в котором три региона прямо заявляют о готовности самостоятельно вступить в Евросоюз.

За сепаратистскими инициативами, по мнению эксперта, могут стоять два внешних источника влияния. Первый — континентальная Европа, возможно, Брюссель, которому выгодно ослабить давление со стороны Великобритании в борьбе за лидерство на континенте. Второй — Дональд Трамп, у которого есть финансовые ресурсы и который способен поддержать раскол. В ситуации легко формируется Временный союз регионов, который выторговывает у Лондона дополнительные права, оставляет у себя больше бюджетных средств. Шотландия, например, теоретически может претендовать на размещенное на ее территории британское ядерное оружие.

По его словам, последствия могут оказаться серьезными для всей британской государственности. Как подчеркивает Скачко, действия трех регионов выстроены достаточно грамотно: на один регион Лондон еще мог бы надавить, но давить сразу на три — задача куда более сложная. Центральной власти придется торговаться, договариваться и вырабатывать консенсусный вариант сосуществования. Итог, по всей видимости, будет зависеть от того, насколько Лондон готов уступить и сможет ли сохранить баланс между сохранением единства страны и удовлетворением хотя бы части требований регионов.

Ранее он пояснил, почему Зеленский хочет использовать сложности Трампа.