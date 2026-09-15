Конфликт поколений: Пригожин ответил Резнику о творчестве Дмитриенко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин публично вступился за молодого исполнителя Ваню Дмитриенко, творчество которого подверг жесткой критике народный артист РФ Илья Резник. Мэтр назвал работы певца «ужасными», а манеру общения с поклонниками — примитивной. В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин подробно объяснил, почему категорически не согласен с такой оценкой.

Продюсер обратился к Резнику уважительно, подчеркнув, что глубоко ценит его талант. При этом он напомнил о вечном конфликте поколений, который неизбежно проявляется в восприятии искусства. По мнению Пригожина, Ваня Дмитриенко — молодой артист, чья аудитория в основном состоит из детей и подростков. Поэтому стремление говорить с фанатами на понятном им языке — не признак примитивности, а осознанная и правильная стратегия: так артист стирает дистанцию между собой и публикой, укрепляя эмоциональную связь. С точки зрения продюсера, именно эта близость и рождает настоящую народную любовь.

Пригожин также отметил, что молодому исполнителю еще предстоит вырасти и в творческом, и в личном плане. Наполнять речь «заумными» словами можно научиться в любой момент, но сейчас для Дмитриенко важнее заниматься музыкой и оставаться искренним со своей аудиторией. Продюсер уверен, что через несколько лет артист неизбежно изменится, станет глубже и сложнее — и пытаться требовать от него этой зрелости сейчас несправедливо. По словам Пригожина, ругать молодого певца за желание быть «своим парнем» — это ошибка: стать недоступным и отстраненным он еще успеет, а вот сохранить доверие и симпатию публики на старте карьеры — задача куда более ценная. Пока сам Ваня Дмитриенко никак не прокомментировал прозвучавшую в его адрес критику.

Ранее Ваня Дмитриенко попросил прощения у певицы, чей голос был использован на его концерте.