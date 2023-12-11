Две немецкие компании запросили у кабмина компенсацию за инвестиции в РФ

Представители немецких компаний Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились в Кабинет министров страны с просьбой о выдаче компенсаций за потери, которые были вызваны инвестициями компаний в РФ. Об этом сообщило информагентство DPA .

В агентстве напомнили, что до этого такую же заявку подавал местный энергетический концерн Wintershall Dea. В публикации отмечается, что вслед за ними, другие компании начали обращаться к немецкому правительству за компенсацией. Представители подразделений Siemens и Volkswagen уже подтвердили начало процедур по получению компенсаций, рассказали авторы.

Представитель Siemens Mobility рассказал информагентству, что вложения компании в РФ оберегались инструментом инвестиционных гарантий от ФРГ. Представитель второй компании не стал комментировать ситуацию и подробно рассказывать о заявке.