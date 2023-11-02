Еще две новые зарядные станции для электромобилей появятся в Подмосковье. Их установят в Красногорском городском округе, сообщили в Министерстве энергетики региона.

С января текущего года в области компанией «Мособлэнерго» были установлены пятнадцать зарядных станций в восьми муниципальных образованиях. Их мощность составляет 22 кВт.

Проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время в 44 муниципалитетах установили 262 зарядные станции.

При этом в области увеличивается число транспортных средств с возможностью использовать электрический двигатель. Если в конце 2021 года их в регионе насчитывалось почти 7,4 тысячи, то по итогам прошлого года — уже более 11,2 тысячи.