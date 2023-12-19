Две подмосковные ОЭЗ вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ России

«В ОЭЗ „Дубна“, например, действует 163 резидента, которые создали почти 7 тыс. рабочих мест. В „Ступино Квадрат“ — 14 резидентов и почти 1,5 тыс. рабочих мест. При этом уже сегодня мы получаем и ощутимую финансовую отдачу в виде налоговых поступлений. Так, резиденты ОЭЗ „Дубна“ перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 млрд рублей, „Ступино Квадрат“—1 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.