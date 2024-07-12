Две с половиной сотни нелегальных таксистов выявили у аэропортов Шереметьево и Домодедово с начала года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за указанный период на территории Шереметьево выявили 98 нарушителей, на которых завели почти пятьсот административных дел. В Домодедово были выявлены 159 нелегальных перевозчиков, на которых составили почти восемьсот дел.

С января текущего года в Подмосковье на специализированную стоянку переместили свыше полутора тысяч автомобилей, было вынесено более 6,1 тысячи постановлений.