Две сотни тематических ярмарок проведут в Подмосковье до конца августа

Около двухсот тематических ярмарок проведут в Подмосковье до конца августа. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетителей ярмарок ждут различные виды продукции от подмосковных производителей, в том числе мясо и рыба, овощи и фрукты, молоко и сыры, сладости и мед. Помимо этого, на ярмарках можно будет приобрести сувениры.

Учитывая то, что товары и продукты будут предоставлены напрямую от производителей, посетители смогут узнать все об их происхождении и производстве.

Подробная информация о местах и времени проведения ярмарок представлена на официальном сайте министерства в разделе «Документы».