Двенадцать компаний получили «Землю за 1 рубль» в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с января текущего года двенадцать компаний получили участки в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, инвесторы получили 33 участка площадью 33 гектара для реализации проектов в сфере импортозамещения. Общий объем инвестиций составит почти пять с половиной миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в области пять сотен рабочих мест.

«Цель этого проекта — заместить импортную продукцию, позволить предпринимателям расширить свое производство, а также привлечь новых инвесторов. Одним словом, всеми способами стимулировать развитие отечественного производства», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

Программа стартовала весной 2022 года. С этого момента к ней присоединились 143 компании. В реализацию их проектов было инвестировано в общей сложности более 108 миллиардов рублей.