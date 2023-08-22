Двенадцать компаний стали резидентами индустриального парка «Смирнов Щелково»

Двенадцать компаний с начала года вошли в число резидентов индустриального парка «Смирнов Щелково», который создается в Подмосковье, сообщили в Мининвесте региона.

Общая сумма заявленных инвестиций в реализацию проектов этих компаний превышает 1,7 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать три с половиной сотни рабочих мест.

Сейчас в Подмосковье насчитывается шестьдесят семь индустриальных парков. Один из них открыли в текущем году, еще четыре планируется открыть до конца года.