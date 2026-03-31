Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-12

В церемонии открытия движения по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что география применения умного транспорта охватит и на другие крупные федеральные трассы.

«Благодарю специалистов, которые воплощают эти значимые проекты в жизнь за ответственность и профессионализм, за весомый вклад в общее дело. Все эти объекты и инициативы — часть нашей большой планомерной работы по созданию современного единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов», — сказал глава государства.

Реализация проекта стартовала в 2023 году с трех высокоавтоматизированных грузовиков. В 2025-м движение расширили на ЦКАД. Сейчас количество таких грузовиков составляет более 95 единиц. Как отметил зампред Правительства РФ Виталий Савельев, к 2030 году планируется довести их число до 4 тыс.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин доложил президенту о готовности трассы М-12 к запуску движения беспилотных грузовиков. Он отметил, что запуск свяжет единым беспилотным коридором Санкт-Петербург и Казань в рамках маршрута «Россия».

«Экспериментальный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занял всего 24 часа вместо привычных 58. Это наглядно демонстрирует существенный экономический эффект от внедрения технологии», — сказал министр.

Он подчеркнул, что развитие беспилотных грузоперевозок позволяет повысить безопасность на дорогах, сократить кадровый дефицит водителей, ускорить логистику, снизить издержки.

«Сейчас одна из главных задач — это нормативно-правовое регулирование. В ближайшее время закон о ВАТС уже будет внесен на рассмотрение в правительство», — добавил Никитин.

В перспективе беспилотные грузоперевозки будут внедрены на всех крупных трассах страны, в том числе и на сети трасс ГК «Автодор». Именно по трассам госкомпании сейчас передвигаются грузовые ВАТС.

«Речь идет об автоматизированной системе управления дорожным движением, которая предоставляет данные для ВАТС о состоянии дорожного полотна, дорожных событиях и инцидентах и т. д. Так, маршрут „Беспилотного логистического коридора“ на всех трех трассах контролируют более 1700 камер, около 1500 детекторов транспорта и 1900 электронных знаков и табло», — отметил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В этом году планируется сформировать требования безопасности к ВАТС и методы их испытаний. Также должны быть созданы испытательные лаборатории для проверки готовности технологий к выводу на дороги общего пользования.