«Пить, а не жрать»: академик Онищенко дал простые советы, как выжить в 30-градусное пекло без кондиционера

Столбики термометров зашкаливают, кондиционеры работают на пределе, а врачи советуют не паниковать — академик Геннадий Онищенко рассказал, как превратить адское пекло в просто жаркие деньки без вреда для здоровья. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Заслуженный врач России, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выдал четкую инструкцию по выживанию в условиях аномального зноя. Главное правило — соблюдение режима питья. Организм в жару теряет влагу катастрофически быстро, особенно с открытых поверхностей тела. Восполнять потери нужно постоянно, но без фанатизма.

Второй важный пункт — питание. Жирную пищу следует свести к минимуму. Она дает лишнее тепло и нагружает организм. Лучше сделать ставку на легкие овощи, фрукты и зелень. Также Онищенко рекомендует скорректировать распорядок дня по образу южных стран — работать либо ранним утром, либо поздним вечером, а в полуденный зной обязательно делать перерыв. И конечно, одеваться нужно в светлое и свободное, не забывая про головной убор.

Эти простые, почти банальные советы в период экстремальной жары становятся жизненно важными. Пренебрежение ими может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических болезней.

